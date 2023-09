Cuca Gamarra: "Espero que no tengan la tentación de cambiar la jurisprudencia"

Después que el Constitucional haya admitido a trámite el recurso que presentó el PSOE para recontar los votos nulos del 23-J en Madrid y tras la renuncia del líder del PP a reunirse con Junts la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, responde a las preguntas de Rafa Latorre en La Brújula.

Gamarra afirma que las exigencias de Puigdemont han sido "tan claras y rotundas como el 'no' del Partido Popular" y añade que "uno no es presidente a cualquier precio" y que no se pueden imponer las condiciones de amnistía y referéndum.

Ante el anuncio del líder de Junts y la posterior respuesta de Feijóo Gamarra critica el silencio del presidente del gobierno en funciones. Y plantea si Pedro Sánchez estaría dispuesto a ser presidente a cambio de una amnistía y del compromiso de un referéndum de autodeterminación.

"¿El precio de su ambición por ser presidente del gobierno merece que al final ser renuncie a nuestra democracia y a nuestro estado de derecho?", añade la secretaria general del PP. Considera que si se diera este caso se legitimaría y reconocería que el 1 de octubre no existió y que se podría llegar a repetir.

Insiste en que hoy a los españoles les hubiera gustado escuchar una respuesta de Pedro Sánchez tan contundente como la de Alberto Núñez Feijóo. "Cuando un político está dispuesto a eso es que no está pensando en lo que su país merece, España no merece que un fugado de la justica nos haga arrodillarnos", defiende la secretaria general.

En cuanto al comunicado de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en el que ha acordado admitir a trámite el recurso presentado por el PSOE para revisar los 30.000 votos nulos de las elecciones generales, Gamarra confía en que el TC no vaya a utilizar "una mayoría progresista para cambiar esto". "Espero que no tengan la tentación de querer cambiar una doctrina y jurisprudencia que está perfectamente definida", concluye la secretaria general popular.