¿Cuánto dinero debe el Gobierno a las gasolineras por el polémico descuento de 20 céntimos?

LEER MÁS La mayoría de gasolineras no ha cobrado el descuento del combustible

La Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) denunciaba hace unos días que la mayoría de las empresas aún no han cobrado la devolución de la bonificación anticipada en el mes de abril para atender la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, un hecho que las sitúa "al borde del cierre".

Víctor García Nebreda, secretario general de la agrupación, cuenta en La Brújula de la Economía que "la cantidad que se está adelantando es, de media, unos 40.000 euros" y se queja de que "aproximadamente el 40% de las estaciones de servicio no han cobrado las cantidades que adelantaron en el mes de abril".

García Nebreda explica, además, que no es verdad que los empresarios estén incrementando los precios de los carburantes. "No estamos incrementando el precio de manera ficticia. Compramos a un precio y lo trasladamos al mercado. La gran mayoría, por no decir el 100%, estamos trasladando nuestros costes normales".