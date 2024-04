Crisis en Oriente Medio: "Ahora el enemigo común de Israel y los países árabes es Irán"

Los principales responsables de Exteriores de todo el mundo están pendientes del intercambio de amenazas y ataques entre Israel e Irán: ambas potencias están protagonizando una escalada de tensión que se teme que desemboque en una regionalización del conflicto iniciado en Gaza tras los atentados de Hamás de octubre de 2023.

Paralelismos con la Guerra del Golfo

La noche del pasado sábado, Irán lanzó 330 drones y misiles balísticos contra suelo israelí, si bien el sistema defensivo antiaéreo llamado "cúpula de hierro" interceptó todos los proyectiles. Pedro Rodríguez, experto en política internacional, ha comparado este hecho con el ataque de Irak al país hebreo durante la primera Guerra del Golfo.

Rodríguez ha señalado que ese ataque con 40 misiles iraquíes "fue la última vez que Israel decidió no contraatacar o no responder a un ataque con misiles en su territorio", pues Israel no quería irritar a los países árabes que estaban apoyando a Bush en la liberación de Kuwait.

Una escalada peligrosa

Sin embargo, para Rodríguez este ataque iraní es muy diferente, y contribuye a una escalada porque "se han utilizado misiles de largo alcance", más potentes y peligrosos.

"Supone una peligrosidad y supone que también han intervenido otros sistemas de defensa antiaérea", ha señalado Rodríguez, haciendo referencia a la intervención de otros países como Reino Unido para desactivar este ataque.

Precisamente la ausencia de bajas y de daños relevantes en Israel "es suficiente para desescalar, para no responder", sin embargo el experto considera "muy improbable" que Israel no responda, a pesar de los intentos de Europa y Estados Unidos. "El ataque de Irán les ha recargado las pilas de legitimidad", ha afirmado el experto.

"Desde el 7 de octubre todo ha cambiado", señala Rodríguez, que afirma que desde el ataque de Hamás se ha instalado una mentalidad de supervivencia que busca soluciones definitivas a los problemas de seguridad israelíes.

"La guerra llama a la guerra", ha afirmado Rodríguez, que asegura que Irán está poniendo a prueba las defensas de sus enemigos y los compromisos de seguridad de Estados Unidos, generando una dinámica en la que "el conflicto es increíblemente contagioso".

El papel de Irán

"Ahora el enemigo común de Israel y los países árabes es Irán", ha aseverado el experto, asegurando que Israel, en los últimos años, había ido impulsando una serie de políticas para establecer relaciones diplomáticas con países árabes como Jordania o Arabia Saudí, que a través de los acuerdos de Abraham han tratado de aproximarse a Israel.

Con todo, Rodríguez reconoce que quizá "la opinión pública árabe no ha seguido el giro de sus gobiernos", si bien en esta ocasión Israel cuenta con cierta complicidad o con cierta ayuda de sus vecinos.