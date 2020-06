Cinta Pascual, sobre las residencias de mayores: "Siento rabia, llevo mucho tiempo intentando que se nos escuche"

Cinta Pascual ha hablado en La Brújula sobre sus palabras en la Comisión de reconstrucción en el Congreso acerca de las residencias de ancianos: "Llevo tanto tiempo intentando que se nos escuche. Me ha sido difícil hablar en la Comisión por todo lo que vi. Pedí que hubiera más financiación para superar la desescalada o más recursos".

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas ha reconocido que han sido meses "de horror" y que intentó contactar con la política sin éxito: "Todo fueron reproches, que si la comunidad autónoma, que si el Gobierno. A mí todo me parecía muy surrealista. Estamos hartos de escuchar esta música en un sitio y en otro".

Sobre la propuesta de desescalada, afirma que si al Gobierno no le interesa saber lo que piensa el sector, será "muy difícil" volver a esa supuesta normalidad: "Si no hay EPIS, si no hay PCR, etc., no podrán entrar las familias".