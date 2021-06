César Gutiérrez: "Las agencias de viaje solicitamos ayudas directas para poder devolver los billetes a los consumidores"

LEER MÁS Ibiza se presenta ante Francia como un destino seguro y abierta al turismo

El coronavirus ha afectado especialmente al sector del turismo en España, ya que los visitantes tuvieron menos oportunidades de moverse por todo el país, además del miedo al contagio. El Gobierno decretó que para 2021 las agencias de viajes debían ofrecer a los consumidores la posibilidad de realizarlo este año o la devolución del dinero, sin embargo, estos negocios están teniendo problemas porque no pueden hacer frente a los reembolsos.

Charlamos con César Gutiérrez, Presidente de Fetave (federación de agencias de viaje), que nos explica que es "prácticamente imposible" que puedan hacer frente a estos pagos, teniendo en cuenta que la situación es peor que en 2020: "Llevamos 6 meses sin ingresos y con más del 50% de trabajadores en ERTE".

Ante esto, solicitaron al Ejecutivo un fondo de ayudas para paliar esta crisis, aunque cuando estas salieron se llevaron la sorpresa de que solo podían acceder a ellas las empresas con pagos pendientes, lo que no comprendía los reembolsos a hacer: "Solo pueden recibirlas aquellas que no han pagado aún salarios, alquileres... Mientras, las que estamos al día no hemos visto un euro", apunta.

Desde Fetave, recalcan que estos bonos que deben a los clientes podrían utilizarse como justificación para entrar dentro de los beneficiarios de las ayudas pero Hacienda no está por la labor. "Lo peor es que no quieren hacer pública esta instrucción donde se detalla cuales son los criterios para acceder a ellas", recuerda. Por tanto, para ellos la solución es clara: "El Gobierno debe permitir que podamos utilizar estos fondos más empresas, hasta las que no tengamos pagos pendientes".