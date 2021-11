La CEOE califica de "error" el acuerdo de las pensiones del Gobierno y cree "que va en contra de lo que España necesita"

El vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuervas, analiza en 'La brújula' el acuerdo al que han llegado el Gobierno y los sindicados para aumentar la cotización para garantizar las pensiones de los 'baby boomers'. Por su parte, la CEOE se ha descolgado de este acuerdo y ha expresado su rechazo a cualquier propuesta que conlleve un alza de las cotizaciones.

El acuerdo alcanzado este lunes por el Ministerio de Inclusión con patronal y sindicatos UGT y CCOO, ha cerrado un mecanismo de equidad intergeneracional que prevé una aportación de 0,6 puntos en las cotizaciones sociales al fondo de reserva a partir de 2023 y hasta 2032. El 0,5% de este alza será asumido por las empresas y el 0,1 por el trabajador. Es decir, para una pensión con una base de cotización media, de unos 2.000 euros, esta subida supone una cotización mensual de 12 euros, de los que el trabajador pagará 2 euros y la empresa 10 euros.

Creemos que estamos abordando el problema a corto plazo y no la sostenibilidad de las pensiones

Cuervas explica que actualmente el país está "en un periodo de reactivación" tras la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, por lo que considera que es un "error" esta reforma del Gobierno de Pedro Sánchez. "Va en contra de lo que España necesita", dice y apunta que "al final, la variable que el Gobierno está planteando nunca busca incrementar la actividad económica".

El vicepresidente de la CEOE insiste en que el Ejecutivo "pone una barrera durísima al empleo" cuando lo que se debería hacer es "apoyar a la empresa para que se incremente la actividad". Por ello, alega que el Gobierno olvida que de donde nacen los recursos que se aplican en la política social "vienen de la actividad empresarial" y critica que esta reforma sea "otro palito más en la rueda" que provoca que "la actividad empresarial sigue sufriendo".

Además, Gerardo Cuervas defiende que no se pueden mirar los números por separado, sino en un conjunto en el que se suman los 15 euros más del salario mínimo interprofesional, el 0,5% de las pensiones, etc. que al final tiene que pagar la empresa. Y compara la situación de España con la de otros países de Europa, "el 31,9% de ingresos que recibe el estado español vienen de la empresa. Sin embargo, la media europea está en el 24,6%".

"Hay un problema de estabilidad en el sistema de pensiones a largo plazo"

Por ello, Cuervas se pregunta "¿por qué no nos preocupamos de mantener a la empresa? y confirma que hay un problema de estabilidad en el sistema de pensiones a largo plazo. "Esto es como el gestor de una empresa que no se quiere enfrentar a sus accionistas y sigue dando dividendos aunque la actividad de la empresa no se lo permite", dice.

Gerardo Cuevas responde a Pedro Sánchez

El vicepresidente también se ha pronunciado respecto al tuit que ha publicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el pacto alcanzado con UGT y CCOO en el que dice: "Trabajamos para construir una sociedad más justa e igualitaria. Y, para ello, una herramienta indispensable son las pensiones. Hoy, hemos alcanzado un acuerdo para revalorizarlas y blindar el sistema público, para proteger el presente y el futuro de nuestros mayores. ¡Avanzamos!".

Según Cuervas, desde la CEOE tienen un criterio de fidelidad y buscan "lo mejor para el lado de nuestro país". Aunque reconoce que les gusta "mirar el futuro con optimismo y con realidad". Asimismo, reconoce que huye "del cortoplacismo" que está realizando el Gobierno.