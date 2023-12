Borja Sémper: "Es posible vislumbrar en un futuro inmediato un indulto a los presos de ETA"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, opina en 'La brújula' sobre la moción de censura que descabalgará a UPN del Ayuntamiento de Pamplona.

"No me considero el más listo de la clase, pero tampoco el más tonto. A estas alturas, de Sánchez nos podemos esperar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa es que el PSOE haga alcalde a un alcalde de Bildu en una capital española", considera Sémper.

En cuanto a la moción, opina que "podría dar la sensación de que a corto plazo no cambia nada, pero transforma muchas cosas". "Desde el punto de vista ético y moral hay determinadas líneas rojas que en España no estaban escritas, pero que todos dábamos por hecho y que se han ido saltando a lo largo de los últimos años", manifiesta el portavoz. Añade que en España no se podía cambiar el código penal para aliviar la penas privativas de libertad "de aquellos a quienes pides el voto", que tampoco se podía conceder una amnistía para que los beneficiados le votaran e hicieran presidente.

Todos sabíamos que con una formación política independentista no se podía garantizar la gobernabilidad de España

"Todos sabíamos que con una formación política independentista no se podía garantizar la gobernabilidad de España, hoy Juns, Esquerra o Bildu son fundamentales", expone.

"Todos sabíamos que con Bildu, una organización terrorista, que lleva terroristas en sus listas y que su portavoz ha sido condenada por apología al terrorismo no se podía gobernar", expone.

Sostienen que este hecho tiene "una trascendencia moral y ética" y que se han "vaciado de contenido la importancia palabras y los hechos".

Abre un escenario preocupante desde el punto de vista político y territorial en relación con Navarra y el futuro del País Vasco

"Abre un escenario preocupante desde el punto de vista político y territorial en relación con Navarra y el futuro del País Vasco. También con el futuro de los presos de ETA que aún siguen cumpliendo su pena privativa de libertad, hoy podemos aventurar sin parecer demasiado histéricos, que es posible vislumbrar en el futuro inmediato un indulto a esos presos", manifiesta Sémper.

Se muestra seguro de que la entrega de Pamplona forma parte de un acuerdo con Otegi para la investidura de Sánchez: "tiene una trascendencia política más que evidente y supera lo que es Pamplona, algo así no se gesta de la noche a la mañana. Lo define como "una dimensión política de primer nivel" y que es "difícilmente creíble" que Bildu entregara su apoyo a cambio de nada. "Parece razonable pensar en la hipótesis de que ha habido un acuerdo que no se nos ha comunicado y hemos conocido hoy el primer pago", apunta.

Considera que la táctica del PSOE es "cubrir un escándalo con otro". "Si Sánchez está dispuesto a hablar, nosotros podríamos valorar la posibilidad de sentarnos a hablar". Sin embargo, asegura que se enteraron de la voluntad de Sánchez de hablar con Feijóo a través de los medios de comunicación.