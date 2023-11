Borja Sémper: "En cuanto la amnistía esté aprobada van a volver a impulsar su proyecto independentista"

Borja Sémper, el portavoz del Partido Popular, confiesa en este programa especial de 'La brújula' que tiene la sensación de que Junts es consciente de que el discurso de Sánchez no es el que ellos esperaban y que Miriam Nogueras ha salido "muy dura, muy contundente". Sin embargo, considera que Sánchez "no ha dicho nada en su respuesta". Con ello, cree que el discurso del Partido Popular de esta mañana se confirma con la intervención de la portavoz del partido catalán, "una vez que la ley de amnistía esté tramitada y aprobada, Junts va a volver a las andadas".

El diputado argumenta que la gravedad es doble: primero, porque "el control parlamentario a este Gobierno va estar formalmente en esta cámara y porque extraoficialmente estará fuera a cargo de unos mediadores".

Opina Sémper que la presidente de la Cámara, ha tenido "mucho tiento a la hora de no incomodar a los independentistas cuando acusan de prevaricación a jueces españoles y resulta que eso no merece ser retirado del diario de sesiones. No merece ni tan siquiera una respuesta por parte del Presidente del Gobierno, que esto es mucho más grave". Critica que no haya defendido la honorabilidad de jueces.

El abismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista es mucho más grande del que existía ayer

Asegura que de la jornada de hoy lo único que comparte son las palabras de Feijóo, quien ha expresado que "España está en un momento crítico, que nuestras instituciones están amenazadas, que la separación de poderes está amenazada y la independencia judicial comprometida".

Para Sémper, el abismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista es "mucho más grande del que existía ayer y hace muy poco tiempo" y que esta situación no es buena para España. "Más allá de los errores que haya podido cometer históricamente el PP, la responsabilidad máxima está en el actual Presidente del Gobierno en funciones. Que ha rechazado la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las dos formaciones políticas que permitieran una legislatura en la que se abordaran los problemas de los españoles y no los problemas de unos independentistas", insiste el diputado popular.

Sostiene que tiene la sensación de que este pacto constitucional está "seriamente comprometido por la voluntad de Sánchez de agradar" a sus socios que son "curiosamente todos aquellos que no tienen interés en que a España le vaya bien". Se muestra compresivo y entiende que haya gente que esté de acuerdo con esta medida o que "sin parecerle bien, le parezca necesario con tal de que no gobierne el Partido Popular, pero esto es profundamente negativo y perjudicial para el conjunto de españoles. También para los que son de izquierdas".

Los independentistas, en cuanto la amnistía esté aprobada van a volver a impulsar su proyecto independentista y nadie podrá alegar desconocimiento o que no se les avisó

Reconoce que a día de hoy le cuesta ver puentes entre las dos principales formaciones políticas. "Cuando tu adversario está coqueteando con la idea de que en España los jueces cometen prevaricación para perjudicar a los independentistas, al PP se le hace muy difícil acercarse al PSOE".

"Los independentistas, en cuanto la amnistía esté aprobada van a volver a impulsar su proyecto independentista y nadie podrá alegar desconocimiento o que no se les avisó", advierte el portavoz.

En cuanto a la petición que le ha realizado Sánchez a Feijóo de desautorizar las manifestaciones, Sémper espeta que el presidente en funciones "no tiene legitimidad" para desaprobar este tipo de manifestaciones, porque "con la mano derecha lo condena y con la izquierda amnistía a los CDR y Tsunami Democràtic, que literalmente hicieron arder Barcelona".