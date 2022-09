Alfonso Rueda: "El Gobierno tiene el 80% de los fondos sin mover y a las comunidades llegan las migajas"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hace una valoración muy positiva de una temporada de turismo que ha superado todas las previsiones: "Cuando se empezó a recuperar el turismo en verano del año pasado todo apuntaba a que, si lo seguíamos haciendo bien, este año sería de récord, pero no nos esperábamos tanto". Señala la importancia en ello de la llegada de alta velocidad: "Tenemos el AVE desde el mes de diciembre que ha cambiado totalmente el panorama entre Paris y Ourense, aunque el gobierno nos dijo que a partir de octubre llegaría más allá.

Pide al Gobierno central una revisión de la Ley de Pesca Sostenible: "Tenemos las flotas más potentes de Europa... Los primeros interesados en que la pesca sea sea sostenible somos nosotros... Por lo tanto sabemos desde hace mucho tiempo lo que hay que hacer para que esto sea posible y estamos en contra de esas nuevas medidas radicales... Esperemos que esto no sea definitivo, le pediremos al gobierno que razone."

Sucede a un Alberto Núñez Feijóo para el que solo tiene halagos: "Es trabajador, concienzudo preparándose los temas, le veo fuerte, preocupado porque sabe que la tarea no es fácil y consciente del esfuerzo que supone dejar una comunidad en la que ha tenido mayoría absoluta a ser la oposición. Le veo con ganas, fuerte y confiado y más resistente de lo que muchos piensan".

Tras el cierre de Alcoa por dos años, deja otra petición al Gobierno: "Las industrias electrointensivas no podían seguir con esos costes. Se lo dijimos a los ministros de Sánchez y nada se hizo. Mi esperanza es que Alcoa pueda volver a a abrir pero con estos precios está complicado. No podemos permitirnos la oportunidad de los next generation. El 80 por ciento de los fondos están sin mover, y a las comunidades se nos da migajas"

"De 'mayor' quiero ser lo que soy ahora mismo. Presidente de la Xunta de Galicia", finaliza.