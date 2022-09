500 años de la llegada de Elcano a Cádíz: una historia de "fortaleza, determinación y empeño"

Tal día como hoy, 6 de septiembre pero hace 500 años, Juan Sebastian Elcano cambiaba la historia del mundo. Lo hizo en Sanlúcar de Barrameda, Cadiz. Y en esta ciudad de Cadiz celebran el primer hecho global de la humanidad que comenzó y tomó tierra desde Cadiz, lo hicieron buscando una ruta comercial conocida como la Ruta de las Molucas. La armada ha rendido honores a Elcano con el Rey Felipe VI presidiendo una parada militar que ha comenzado a las 11:00 horas. Las aguas se han llenado de barcos acompañando a los 12 buques y helicópteros.

Y por eso tenemos en La Brújula al Capitán de Navió y Director del Departamento de Estudios del Instituto Historia y Cultura Naval, José Ramón Vallespín, para hablar sobre la proeza de Elcano. José Ramón Vallespín nos cuenta cuál fue la clave para que esta hazaña tuviera éxito. "Fue la determinación, la fortaleza, el empeño, la decisión de todos aquellos hombres, aunque desgraciadamente solo pudieron volver 18 hombres", explica.

Esta aventura demuestra el enorme empecinamiento de los españoles que fueron capaz de llegar a esta proeza histórica. Pero es verdad que no todo el mundo le da la importancia que se le debería de dar. "Es cierto que la gente no se acuerda de estas proezas ni de los aniversario de este tipo, pero es que el mundo cada vez es más grande, cada vez hay más noticias, cada vez hay más asuntos en los que pensar y en cierto sentido es entendible que no todo el mundo preste atención a este hecho" aclara el capitán.

"En general la historia de España es tan inmensa y tan grandiosa que no es raro que no podamos estar continuamente celebrando las grandes hazañas que hicimos", concluye el Capitan de Navió José Ramón Vallespín.