Educacción: El aumento de contagios entre los jóvenes

Con el avance de la vacunación entre los mayores y la expansión del virus, son los jóvenes los que han sumado la mayor parte de los contagios. Sin embargo, Sonia Díez señala que lo que ocurre con ellos es igual que con los adultos: "euforia del vivir". Recuerda que durante el confinamiento su comportamiento fue excepcional y actuaron con disciplina y al llegar el verano de 2020 se quedaron en casa para no perjudicar a sus familiares.

No obstante, después de un año, los adultos están bien por las vacunas entonces ellos salen a divertirse y se contagian, debido a que ven que "no pasa nada y no es grave para ellos" y asumen que van a acabar cogiéndolo antes o después.

Díez apunta que "hay falta de liderazgo" y habría que revisar los periodos escolares porque ahí se contuvo bien el virus. Entonces, habría que haber previsto una alternativa que no fuera el botellón. "Este verano deberían haberse aprobado servicios de voluntariado, actividades deportivas o medioambientales", destaca.