El Real Madrid cree que si Sergio Ramos quiere, renovará con el Real Madrid

Continúa la preocupación en el Real Madrid en torno a la renovación de Sergio Ramos. El capitán aún no ha renovado su contrato y es libre desde el 1 de enero para firmar con el club que considere para la próxima temporada. No obstante, parece que como poco en algún momento ambas partes tratarán de buscar un acercamiento aunque de momento las posturas están distanciadas.

El pasado domingo además un 'like' de René Ramos a un mensaje sobre la renovación del '4' parece que no ha gustado en la zona noble del Real Madrid.

Entienden que la opinión de René es de René y no de Sergio Ramos, aunque es cierto que no deja de ser tanto su hermano como su agente. De ahí, que no haya terminado de gustar en Valdebebas esas palabras sobre el capitán.

Por el momento, la renovación sigue parada. No hay acuerdo entre las partes pero en el club insisten en que si quiere, Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid.