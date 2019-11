Álex Corretja: "Rafa Nadal no ganó este domingo, lleva 20 años aprendiendo para llegar a un momento así y ganar"

Álex Corretja habla de "increíble" cuando se refiere al triunfo del equipo española en la Copa Davis en Madrid. Sobre el papel de los componentes explica que "Rafa Nadal tiene un compromiso inigualable, pero lo que hizo Roberto Bautista fue increíble". Corretja afirma que "no me creí que iba a jugar y me alegré por él que pudiera conseguir el punto para España".

Por otro lado ensalza el papel de Rafa Nadal, que consiguió ganar ocho partidos, y dice de él que "no ganó ayer, lleva 20 años de su vida jugando y ganando para un momento como el de este domingo". El extenista cuenta una anécdota del balear cuando era abanderado en la final de Copa Davis en el año 2000. "No hablaba con nosotros, pero decían que era muy bueno. Un año después me sorprendió", afirma.

Por último nos deja su opinión sobre el relevo generacional que se avecina en el tenis español. Corretja cree que "hay que pensar que esta generación es de oro y ha dado todo al tenis español encabezados por Rafa Nadal". Y termina diciendo que "a partir de ahora será complicado y habrá que tener paciencia porque no será bueno hacer comparaciones".