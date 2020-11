El cuaderno de Chapu: 'El muerto 370'

Traigo que hoy han muerto 369 personas de coronavirus y también Diego Armando Maradona. El muerto 370. ¡El Dios del fútbol! Qué casualidad que se muriera Maradona. El día que murió George Best, el día en que murió Castro, el día en que murió Pinochet, me chiva John Müller. De Maradona se ha escrito más que del desamor.

La mejor definición la hizo Calamaro: Maradona no es una persona cualquiera. Tenía literario hasta el nombre: Diego Armando. Qué bonito el nombre, esto y lo otro. Yo no sé de fútbol, pero he visto su reflejo en los demás. Maradona inspiró poesía, que es más de lo que vaya a hacer nadie en la vida. Mañana vendrán los periódicos llenos de ellas, con esos suplementos que se les escriben a los muertos y que en los que se narra cómo se ha recibido la noticia diez años antes de que se produzca la noticia. Los periódicos guardan un montón de muertos futuros que viven ahí en la nevera, esperando a morirse, como todo quisque.

Tienen su encanto, los futbolistas golfos, el don de lo imperfecto. Los peloteros pendencieros son parte de nosotros. Por eso, después todo se pasa por la turmix del sentimentalismo, pero cuando van en twitter millones de personas llorando a Maradona en las redes, en realidad se están llorando a sí mismos.

Cualquier deporte es la vida con reglas. Fíjate que hasta Luis Cano le ha comprado un dorsal de la San Silvestre a su madre. Para poder verla.