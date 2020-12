El cuaderno de Chapu: 'Esas fiestas de las que usted me habla'

Traigo que ya no me gusta Rosalía, ahora me gusta Aitor Esteban, que es nuestro Séneca. Aitor, que tiene un tractor y una oratoria, se ha quejado que las sesiones del Control al Gobierno tengan un debate como de porrusalda. Ay, la porrusalda calentita de la ama. La porrusalda es un caldo sencillo pero notable de puerros a base de puerro y patata al que después cada cuál le añade lo que buenamente le añade y sale lo que sale.

Teníamos los padres de la Constitución y ahora solo nos quedan los cocineros vascos, el repunte de Incidencia Acumulada por 100000 habitantes y el nuevo turrón de cogobernanza. El presidente del Gobierno ha tomado las riendas del país y ha aclarado que "si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España... propondrá a las comunidades autónomas que endurezcan el plan de navidad".

Me gustan mucho las tradiciones previas de ejem... estas fechas... escribir la carta, poner el árbol, comprar el décimo de Doña Manolita, el encendido de las luces y el momento crucial en el que el sanchismo tiene que referirse a la navidad sin nombrarla. El año pasado, la ministra de Transición Ecológica, que no veas como transiciona, felicitó el solsticio de Navidad y este año, Sánchez se ha referido a “LA FIESTA DEL AFECTO”. Terminarán por felicitar a todos los españoles “Estas fiestas de las que usted me habla”.