El cuaderno de Chapu: "Cuelga tú"

Traigo que ha llamado Sánchez a Casado. Sánchez llama. Se entiende que Sánchez y Casado se peleen. Lo que no se entiende es que no se hablen. Para desbloquear la elección del Consejo General del Poder Judicial había que desbloquear el móvil. Desde Miguel Gila, todos los interlocutores telefónicos llevan casco y teléfono con hilo.

- Hola qué tal.

- ¿Es la oposición? Que se ponga.

Luego el deshielo, las risas, los silencios cómplices. Los imagino a estas horas, las orejas... los dos despachos se quedaron a oscuras. Al fondo, la M30 suena casi como una playa en la noche. "No, cuelga tú". Verás cuando llegue la factura.

Es martes de repunte y el cuerpo lo sabe

También sabemos que cuando hay festivos, después nos contagiamos, y después ingresamos y después morimos. Si han subido los contagios después del un puente de diciembre, ¿no nos estaremos comiendo el polvorón antes de que llegue nochebuena? A este ritmo, los reyes nos van a traer un respirador así de grande.

Igual mi Españita termina en Nochevieja cenando sola. Tocar la pandereta, la zambomba y le botella de anís uno solo, ya verás qué lio. Villancicos del hombre orquesta. igual creemos que estamos inmunizados También podemos hacer como que no pasa nada. Vamos a pensar muy fuerte que no vendrá la tercera ola, a ver.... Creo que no va a funcionar. A veces nos encomendamos a cosas que no existen. Sánchez confiaba en un comité de expertos. Después supimos que no había comité de expertos y ahora sabemos tampoco hay acta de las reuniones de expertos. Algún día nos enteraremos de que no hubo pandemia.