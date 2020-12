El cuaderno de Chapu: 'Un pequeño pinchazo para el hombre'

Traigo que se llama Sarah Lindsay la enfermera a la que han puesto la primera vacuna de Pfizer, ya sabes, Pfizer, Moderna y Baltasar. Es una chica de Queens y ha puesto la cara de primera cita con la historia. Un pequeño pinchazo para el hombre, un gran paso para la Humanidad. En Reino Unido estrenaron la vacuna con una señora de 90 años que se llamaba Margaret Kennan. Ya imagino a hecho Bill Gates con su primer humano zombie... dando de comer a las palomas en un parque de Coventry.

Traigo a José Luis Ábalos diciendo cosas de Arnaldo Otegi, olentzerito del Caserío Txillarre. Ábalos es un señor bonachón que vive en el polo norte y tiene una fábrica de juguetes donde trabajan los elfos construyendo cosas como que el procesamiento de Arnaldo Otegi por el caso Bateragune es un asunto personal. El juicio se repite porque dijo Estrasburgo que la jueza no era imparcial pues Otegi no respondió a si condenaba el terrorismo y la jueza dijo "ya me imaginaba que no iba a responder". Intolerable. Qué es eso de imaginar. A repetir el juicio.

"Ábalos ho-ho-ho dice que al ser un tema personal, no afecta a Bildu"

Pero da igual porque Ábalos ho-ho-ho dice que al ser un tema personal, no afecta a Bildu y por tanto a las relaciones del PSOE con Bildu. Cosas personales, hombre, hombre, hombre. Como si se dedicara a hacer maquetas de barcos o como el anime. ¿Usted qué aficiones tiene? Leer, ir al cine, hacer deporte, reconstruir Batasuna y enaltecer el terrorismo. Eso le pasa por preguntar.