El cuaderno de Chapu: las cosas que nos parecían muy graves después no lo parecen tanto, porque otros sucesos resultan más graves todavía

Hoy traigo las notas de la última hoja del cuaderno del año 2023. La gente ya no toma las uvas, ahora toma todo lo demás: aceitunas, lentejas, tacos de jamón. Este año se ha puesto de moda despedir el año con ruedas de molino. Yo comeré las uvas como un perfecto fascista. Del 2023, me llevo muchas alegrías, dos o tres chistes, nuevos amigos, alguna que otra metáfora y un cabreo sordo que se me pasará, o no. Recuerdos de amaneceres, de caricias, de toros de olas y de comidas, de bailes y de esos instantes en los que uno concibe la dicha en toda su dimensión.

Mi padre me recordaba que Almanzor había sido feliz en siete momentos no consecutivos. Eso somos, la trapisonda de un guijarro que rebota sobre el agua hasta que se hunde allá lejos, pero todavía no. También me acuerdo de las cunas volcadas de los gemelos Pibas en el Kibutz Nir Oz, los peluches quemados, el suelo aún pegajoso y aquel niño que le decía a su hermano: “Han matado a papá. Ha sucedido de verdad”. Vi y escuché cosas que me harían deseable arrancarme los ojos y los oídos, pero la alegría es un imperativo y tenemos que seguir, que ten voy a contar a ti que tú no sepas.

Los últimos añosos han demostrado que las cosas que nos parecían muy graves después no lo parecen tanto, porque otros sucesos resultan más graves todavía. Si este mogollón se olvida porque viene potro mogollón mayor, no será de gran consuelo, pero qué le vamos a hacer, esto es lo que hay, feliz 2024 a todos, gracias por estar ahí.