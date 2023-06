El cuaderno de Chapu: "El verdadero récord fue que no hubo ni una sola dimisión"

Traigo apuntado que el Supremo desautoriza al Gobierno y avala las rebajas de penas por la Ley del Solo sí es sí. “Las mujeres hoy están más protegidas por la Ley”, dijo Irene Montero. 1079 rebajas de penas, 108 agresores sexuales a la calle, el verdadero récord fue que no hubo ni una sola dimisión. Ni una así de chiquitita. Y tú en tu cama me dirás: imposible, pero, ay amigo, posible es todo. Según la física, si disparas un trozo queso gruyere y giras el trozo de queso a determinada velocidad y alternando el sentido del giro de determinada manera, la bala atraviesa el queso sin tocarlo. La culpa eran los de Podemos, del PSOE, de la fiscalía, los periodistas, la derecha mediática. Me estoy acordando de cuando salió Patxi López a decir que le estaban dando un toque a los jueces, no vayas por ahí, y parecía Patxi López en plan Julián López, el Juli.

Yolanda se puso de perfil y cuando el sol se ponía sobre los contadores de excarcelaciones de los sátiros, se escondió entre las lianas de su flequillo comme d’habitude. La Ley del Solo Sí es Sí es uno de los mayores escándalos que han tenido menos consecuencias, ahora no les votan y no se explican el porqué. A los malos resultados en las urnas, los pibes de Malasaña le llaman Ola Reaccionaria. Escucho Ola reaccionaria y recuerdo a mis pobres tablas de surf cogiendo polvo en este garaje de Madrid. Claro que hay una reacción: si sacas a los violadores a la calle, los ciudadanos te mandan a la ídem, tienen cada cosa.