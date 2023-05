El cuaderno de Chapu: "Tensar el protocolo es de primero de populismos"

Traigo el tres de mayo, Gustavo Petro sin ponerse el frac en el Palacio Real porque es antidemocrático. Este es el típico que después pierde su primer ministerial culo por ponerse el sombrero de plumas del primer jefe indio de una tribu en la que hasta la semana pasada se comían a los opositores.

No hay nada más democrático que un uniforme. La prueba es que ya solo lo llevan los parias. Yo si me pongo un esmoquin creo que me van a confundir con el camarero. Me gustó mucho el Ministro Bolaños en lo del dos de mayo. Se levantó mientras hablaba la presidenta. Tendría pipí. Cuenta la Leyenda que al ministro le entró el bajío en la exhumación de Franco y ahora maldice cuanto toca. Rompió el PP, el PNV; Ciudadanos, lo de Pegasus y lo mandaron a darle mal fario a la CAM. No lo quiso dejar entrar Ayuso porque es supersticiosa y es torera. Me estoy acordando de un día en el callejón de la plaza, Antoñete me pidió fuego y el mechero era amarillo. Lo tiró al suelo espantado y los banderilleros lo miraban al pasar y les daba repeluco.

Tensar el protocolo es de primero de populismos. Los independentistas confieren mucha importancia a estos numeritos que montan y la tensión de los gestos. Ahora que lo pienso, cuando en Barcelona dejan plantado al Rey, Moncloa no se pone tan flamenca. Quién no ha sido Bolaños en la puerta de la discoteca. En Bataplan de San Sebastián había un portero que se llamaba Paco y la gente decía: “Soy amigo de Paco” y él les respondía: “Paco soy yo y no te conozco de nada”.