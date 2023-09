El cuaderno de Chapu: "No es que a mi Españita la ataque todo el mundo, es que no la defiende nadie"

Traigo que Arabia Saudí ha comprado Telefónica, he llamado a mi suegra y me dice no sé qué de ir a la Meca. Y a Bruselas donde casi siempre es de noche. En mi Españita hoy ha salido pronto la luna, con blancura de fantasmas y de pérdida de referencias. O es que ha oscurecido sobre el silencio del PSOE acerca de la amnistía que pide Puigdemont.

Si te digo la verdad, hay días en que miras el cuaderno y a cada cosa le ves una coña marinera y traes las notas flamencotas y toreras. Y hay otros días como hoy en que no, y solo tienes apuntado que el problema no es que a mi Españita la ataque todo el mundo, es que no la defiende nadie. Y te entra un no sé qué por el cuerpo, como si esto no tuviera suelo, como si después de habernos mantenido en tantas cosas, de pronto en este país no tuviéramos fondo y cayéramos no sé a dónde.

Y entonces, esperando a que lleguen los niños del cole a decirte cosas del profe nuevo y el tobogán del patio, digo que en ese momento en que deberías estar viviendo y andas con la cabeza en lo de Sánchez y la amnistía un poco como el que piensa en una novia que le acaba de dejar.

Ya no es la amnistía que es grave. Es el por qué, ese fondo de traición, de abandono, de malquererse, de algo que quizás sea lo sucio de las cosas que se hacen para permanecer, para sobrevivir y te dejan una marca. Como una mentira sobre una traición por mantenerse hasta cuándo y hasta dónde. La supervivencia tiene poco de heroico y mucho de condena. La mayor parte de las veces, más vale irse.