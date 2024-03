El cuaderno de Chapu: "En Sevilla miran más al cielo que en un observatorio de la NASA"

Hoy traigo noticias del futuro, María Jesús Montero ya sabía que el Lunes Santo iba a llover en Sevilla porque ayer escuchó la predicción que hará Brasero pasado mañana. Año 2120, los científicos de la Universidad de Mineápolis descubren que los habitantes del sur de la Península Ibérica tenían las vértebras de mirar al cielo por si escampa o va a llover en Semana Santa. En Sevilla miran más al cielo que en un observatorio de la NASA.

Aquí abajo sigue lloviendo y entre los chaparrones, los cristos con chubasquero y las procesiones que van por dentro ha llegado la noticia de que deja la política la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa. Decía mi padre que cuando se iba un torero se rompía un espejo en el que mirarse y eso pasará cuando se vaya Pagazaurtundua.

Imagínate en Bruselas decir que te llamas Pagazaurtundua. Por eso se la conoce como Pagaza, y en esas tres sílabas van muchas cosas que ahora perdemos un poco. Pagaza de Joseba Pagaza, su hermano asesinado por ETA del que ella recogió la valentía de no rendirse. Pagaza de la lucha por las libertades, de trece años con escolta, del exilio en Logroño, de defender en Europa un país enloquecido, un país que olvidaba a las víctimas, que borraba su relato, que las colocaba en el desván de los loquitos. O peor, que las acusa de no querer avanzar en una concordia de blanquear a los asesinos. Pagaza de la dignidad, de luchar contra el odio, de no callarse, de convertir todo el dolor en otra cosa mejor, más bella, más buena. Pagaza, guerrera de cabello de plata del cansancio de defender las libertades que hoy, si te das cuenta, parecen más perdidas. Agur, Maite, te vamos a echar de menos.