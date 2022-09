El cuaderno de Chapu: "No ha sentado bien que Juan Carlos I acudiera al funeral, al parecer tendría que haber chupado banquillo"

Hoy he apuntado que 142 miembros de la Armada Inglesa tiran del carro con el ataúd. Marchan con un paso que no es ni ligero ni quedo. Es un paso entre dos mundos, 76 zancadas por minuto. Sobre el féretro, la corona, y un ramo de roble inglés, por la fuerza, de mirto que representa un matrimonio feliz y de romero, que como bien sabemos los curristas, simboliza el recuerdo de la felicidad.

Busco las razones de este esplendor. ¿Proviene de un orgullo patrio? Igual se trata de la capacidad de un país para agachar la cabeza, para cuadrarse y guardar silencio. Las revoluciones tienen su encanto, eh. Pero ante descomunal pompa de penachos, de trompetas y de caballos -ay, los caballos-, ante todo eso creo que las grandes naciones demuestran lo que son en su capacidad de arrodillarse ante las cosas.

Si un día esto sucediera en mi Españita andaríamos montando el número, quemando fotos y enterrando al muerto bajo una montaña de matices y reproches. Matices y reproches de todos los colores, mira Platero cómo de las siete galerías del paraíso, llueven matices y reproches. Y dirán los ingleses: “Qué envidia de país, España, reprochando son únicos”.

No ha sentado bien que Juan Carlos I acudiera al funeral. Al parecer tendría que haber chupado banquillo. Con Bin Salman, Vladimir Putin y otros asesinos y tiranos. Este país es leonorista, campechano y amnésico para lo que quiere y así es como Mikel Antza puede dirigir un partido político, pero Don Juan Carlos no puede ir al funeral de su prima. Los vendedores de guillotinas ya andan disgustados porque nuestro monarca pueda fallecer de muerte natural. Dios salve al Rey Juan Carlos, que lo guarde muchos años y que no nos veamos en una de estas mañana.