El cuaderno de Chapu: "El sanchismo consiste en sacar pecho de las mayores vergüenzas"

Traigo a la ministra de Hacienda en el debate sobre los presupuestos. Marisú Montero, ametralladora de Triana, dispara contra el sol con la fuerza del ocaso. Su discurso está lleno de magias. Mi preferida es cuando ha comparado el acuerdo con Bildu y ERC para sacar adelante las cuentas con los Pactos de la Moncloa de hace 45 años. Es un disparate, claro. Pero pactar con un partido heredero político de una banda terrorista que asesinó a más de 800 personas, 350 de cuyos crímenes están sin resolver es un hito de la democracia y lo demás, fascismo y trumpismo y cochinada.

Si Sánchez pacta con Bildu y Esquerra para mantenerse un año más en Moncloa, por qué no los van a llamar los Pactos de Moncloa. O es que no cabe la comparación entre Pactar con Bildu y yo qué se, la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, la invención de la rueda, del fuego, la abolición del esclavismo, la llegada del hombre a la luna, la Convención de Ginebra, la fabricación del tirador de cerveza. Se me terminan las hipérboles. Hoy me siento cansado y triste.

Me está costando aceptar el relato de recordar la presencia viva del franquismo entre nosotros, y considerar que ETA, a la que le humea la pistola, es cosa del ayer.

El sanchismo consiste en sacar pecho de las mayores vergüenzas. La solución al desgarro ético de convertir en los socios del Estado a los mayores enemigos del Estado es hacer de ello una party. Homologar a Bildu como partido de Estado. No os oigo festejar.