El cuaderno de Chapu: "Los rocieros se presentarán a las elecciones para librarse de la mesa electoral del 28M"

Hoy en este cuaderno vitivinícola, traigo a los rocieros que se presentarán a las elecciones para librarse de que les toque la mesa electoral del 28M, pues coincide con el salto de la reja. Se llaman Unidos por Mazagón y no harán actos electorales porque los únicos votos que quieren botos con B para llenarlos del polvo del camino.

Naturalmente voy con el partido de los rocieros insumisos antisistema de flauta y tamboril, de catavinos y medalla, de canciones en la carreta de mi partido y en la que va mi prima tiene los madroños granas, las cortinas amarillas con un letrero que dice viva Triana y Sevilla.

Cientos, qué digo, miles se han metido en política para pegarse la vida padre. Pero es que fundar un partido político para escaquearse de la política es una genialidad nunca antes conocida. Bueno, es que yo me he afiliado ya. Que viva Unidos por Mazagón, la Blanca Paloma y la Madre de Dios. Milito en el partido de estos héroes rocieros de mi Españita gozosa, festiva y rebonita. Ya voy con los rebeldes de la demoscopia, forajidos electorales a este lado del Quema, no los cogeréis vivos. Estoy con vosotros, proudhones rocieros, Bakunines de los pinos del Coto, paso de bueyes y de carretas ya habrá anochecido en la marisma. Huyen de la apisonadora de la maquinaria estatal, de la apertura de mesas, la jornada de normalidad, del apoderado, de la papeleta, de la fiesta de la democracia. ¿La fiesta de la democracia? Tú no sabes lo que es una fiesta…