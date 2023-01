El cuaderno de Chapu: "resulta que matar curas en nombre de Alá fue eso, un arrebato sin sentido"

Traigo que a veces España se revela claramente como lo que va de lo absurdo y lo terrible, y empezábamos la semana gritando en la Complutense y terminamos llorando en Algeciras. El terror al que tú has mirado de cerca, amigo Azpíroz, el terror tendemos a olvidarlo porque no podemos mirando el filo de una catana ni el vacío oscuro de la boca de un cañón, pero el terror siempre regresa y uno ya lo reconoce de lejos. Y se aparece en la manera en la que la catequista se puso de rodillas y pidió al asesino: “No me mates”. Después persiguió al sacristán, miró al cielo y asestó el último machetazo después de encomendarse a Alá, y que Dios lo perdone.

En el terror duelen las heridas de verdad y si te digo la verdad, las argumentales también duelen que no veas. A ver si esto se va a utilizar para señalar a los inmigrantes y a los musulmanes como asesinos peligrosos.

O peor, intentar ocultar la condición de terrorista yihadista del asesino, por espontáneo y reciente que fuera. Que un tipo entra en una iglesia a matar en nombre de Alá resulta que fue cosa de una ida de olla solamente, desprovista de intención religiosa. Un poco como el pirado que un día en un ataque de locura, mata a su vecino a martillazos porque lo confunde con un Pokemon. Pasó, sin más.

Mira que hay terrorismo por todas partes: machista contra las mujeres, terrorismo capitalista contra los pobres que van al supermercado y no pueden comprar, energético contra los que no pueden pagar la luz y ecológico por comerte una hamburguesa y resulta que matar curas en nombre de alá fue eso, un arrebato sin sentido.