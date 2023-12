El cuaderno de Chapu: "Se reirán de los concejales del PSN que dijeron NO"

Hoy traigo las notas del 26 de diciembre, resaca de Nochebuena y artillería de polvorones. De entre los roscos de vino, ya abandonados en la bandeja de los dulces, emerge una historia marginal pero importante. Los protagonistas son los dos socialistas navarros que no quieren tomar posesión como concejales para que el PSOE no entregue la alcaldía de Pamplona a Bildu.

No alterará el sentido de la votación, pero cambiará todo lo demás. Sabremos que habrá alguien ahí fuera que, puesto entre la espada y la pared de traicionarse y traicionarnos o salvarse, dibujará la línea que no está dispuesto a cruzar. Sobre esa línea se han construido civilizaciones enteras. La supervivencia, tan sanchista, manda que para que no gane el otro sirve cualquier acción. Pero hay que saber decir no. Porque hay que saber parar. Porque no hay que ir hasta el final de todas las cosas.

Porque la grandeza de los hombres no se mide por lo que son capaces de hacer sino por lo que nunca serán capaces de hacer. Vengo aquí el ‘hasta aquí hemos llegado’. Porque hay que respetarse a uno mismo y sobre la asunción de los principios de una persona pese al riesgo que corre esa persona. Sobre esa nobleza se ha erigido el corpus emocional y moral de una tierra como la navarra, hoy sacudida y arrastrada, entregada a los herederos de sus asesinos por cuatro años más en el poder. Se reirán de los concejales del PSN que dijeron NO. Les dirán que no sirve de mucho, que no importa su gesto que no cambiarán las cosas, que otro llegará y lo hará, y sucederá, pero sabremos que hay gente que no está dispuesta, y no es poco.