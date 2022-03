El cuaderno de Chapu: "Rafael tenía 10 gallinas"

Traigo las notas del 30 de marzo. Inflación del 9,8 por ciento, la mayor desde 1985, Rafael de Paula cuajó un toro de Pandilla en Jerez de la Frontera donde se comen las papas enteras. En Madrid Fusión me he encontrado a mi amigo Rafael Mancebo el de la garnacha de Gredos que me dice que antes de poner la radio, para saber cómo va el país ese día, se acerca al corral. Si el gallo deja comer a las gallinas, el día va bien. Si no, se vienen problemas. La inflación del diez por ciento es que Rafael tenía diez gallinas y de pronto tiene nueve.

La matemática es implacable y hay que terminar con ella. El Gobierno se ha cargado el estudio cronológico la historia y a mí me parece muy bien, pues tengo un lío en la cabeza que no sé ya qué hice primero, si meterme en la tuna o casarme. Si hoy es 30 de marzo, Paloma, cumple cinco años, por cierto, felicidades, vida mía.

Pero es que van machacando a los pibes. Por qué les oprimís diciendo que tres es más que dos. Acaso carecéis de la empatía suficiente para daros cuenta de que el dos está discriminado frente al tres, ya no te digo frente al uno. Dos más dos son cuatro es una cosa de señores.

Y si los chavales repiten se prohíbe repetir. La manera sanchista de solucionar los problemas supone que el problema deje de ser un problema. Si suben los precios, se prohíbe que suban los precios. Si hay escasez, se limita la compra de bienes por persona. Si se vienen despidos, se prohíbe despedir. Ojalá prohíban morirse antes de que yo me muera.