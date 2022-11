El cuaderno de Chapu: "¿Queda alguien en el sanchismo que no haya prometido la rebaja de las penas por sedición?"

Traigo que en la tradicional Sesión de Control a la Oposición, le han preguntado a Sánchez quién era el señor X que fue a visitar a Puigdemont para ofrecerle la reducción de penas por sedición de parte del Gobierno. En el Metro va la gente circunspecta, como sospechando y susurrándose: “Oye, José Antonio, ese que está ahí sentado no será el que fue a ofrecer a Puigdemont la rebaja de las penas por sedición?”

Desconfiados. Alrededor de Sánchez se libra una monumental batalla por la confianza. Para el Gobierno, Bildu y Junqueras son de fiar pero los del PP, unos sediciosos con los que no se puede jugar ni al parchís.

Luego está lo de creerse a Puigdemont, a Otegi y a Junqueras. Antes, dar pábulo a la izquierda abertzale era propio de chalaos. Cómo nos íbamos a creer a un delincuente. Ahora le preguntas a mi Españita: “¿A ver. A quién nos creemos a Sánchez o a Puigdemont?” Y la gente: “¡A Puigdemont, A Puigdemont!”

“Gente socialista”, dijo Karles, que le habían tocado el timbre de Waterloo. Igual no hay un señor X porque hay muchos: los Xmen. La pregunta no es si algún sanchista prometió la reforma de la sedición. Es que, ¿queda alguien en el sanchismo que no haya prometido la rebaja de las penas por sedición?

Si te digo la verdad, no tengo pruebas ni tampoco certezas.

Si lo ha prometido hasta Sánchez, esta mañana. Ha dicho que reformará el Código Penal porque es un compromiso personal. De todas las palabras que ha dado Sánchez, ya es mala suerte que la única que vaya a cumplir sea esta.