El cuaderno de Chapu: "Para que no le pitaran a Sánchez había 1.300 policía. En el muelle de Barbate, cinco"

Hoy traigo los intentos de hacer chistes de la gala de los Goya con Marisa Paredes diciendo el tiempo que hace que no se come una película ganadora. Ando pensando metáforas sobre cómo la reivindicación consiste en decir película ganadora y solo se me aparece lo del muelle de Barbate, la lancha pequeña pasada por la quilla, la goma viniéndose, la furia de las hélices cuando salen del agua, los gritos desde la orilla: Mátalos, jaleaban y los mataron.

Por aquí vienen los contextualizadores “No, mira, que esto viene de largo, que si la pobreza, que si esto y lo otro, la proporcionalidad”. En este país que cobrar el poli y si tiene que morir alguien, tiene que ser el poli. Si los muertos hubieran sido los narcos, Miguel Ángel y David serían ahora mismo asesinos matones.

El ministro del interior dijo que la operación había sido impecable, con una lanchita de buceo contra una Moby Dick negra de mil caballos, las patrulleras rotas, la unidad antinarco desmantelada, Como en el romance de valentía, había un guardia buceador en su día libre, sin experiencia en abordajes, unos cuantos del GAR, mareados en la negrura de la dársena con un levante de siete flechas, un infierno de olas y de náusea y una desproporción impecable de Trafalgar chico.

Luego a la tragedia le pones el smoking de los Goya, el cachondeito y el romance de Doña Inés y te queda esta Españita boba que somos. De todas las reivindicaciones al secabó, el metooo, la actriz obrera, la mujer en los rodajes, el presupuesto de las películas, las subvenciones, lo de Vox y palestina, a nadie se le ocurrieron los dos guardias, sus viudas ni sus huerfanos porque no eran importantes. Para que no le pitaran a Sánchez había 1.300 policía. En el muelle de Barbate, cinco.