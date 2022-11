El cuaderno de Chapu: "Lo que no se le ocurrió a nadie era pactar los presupuestos con ETA"

Traigo que en el Congreso se van a aprobar en una misma sesión los presupuestos generales del Estado con el apoyo de los independentistas y la eliminación del delito de sedición para favorecer a los independentistas. Esto en un par de horas.

A veces, la historia nos ofrece este tipo de sincronías gracias a las cuales las vilezas no solo lo son, sino que lo parecen. Qué día, el de hoy. Dentro de veinte años, la gente le dirá a sus hijos: “Mira, el día en que Sánchez aprobó los presupuestos y el desmontaje del Estado de Derecho que protegía la Unidad de España estaba yo…, y no lo sabrá porque no recuerdo qué he hecho esta mañana como para acordarme dentro de veinte años.

Ah, sí, andaba paseando a los perros y me acordaba de cuando Iglesias negociaba los presupuestos con Junqueras en la cárcel. Qué tiempos aquellos, se quejaba Jordi Sánchez de que un gitano constitucionalista le enseñaba el pene en Soto del Real. Cuatro años después, todos esos están en la calle y metiendo mano al código penal.

Y tú me dirás: reformar el código penal, se puede reformar. Aunque eliminen el delito de que ellos mismos cometieron, bueno, eso ya parece más complicado. Y pactar los presupuestos con los independentistas, pues se puede. Lo que no se le había ocurrido a nadie, lo tiene un pase, es hacer las dos cosas a la vez. Como lo de Bildu, que no es ETA, pero se los pasan cerca. ME dicen que todos los gobiernos negociaron con ETA. Lo que no se le ocurrió a nadie era pactar los presupuestos con ETA.