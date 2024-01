El cuaderno de Chapu: "El PSOE salta sus líneas rojas, las rosa palo gris clarito, verde inglés y amarrón"

Hoy traigo las notas del martes 23, tipos de carnaval y penales a los que se aplica la amnistía. Nos dijeron que nos esperáramos a conocer el texto de la Ley y la verdad es que la espera ha merecido la pena. El texto no defrauda, veremos cómo queda cuando hagan la película.

El PSOE salta sus líneas rojas, las rosa palo gris clarito, verde inglés y amarrón. Para poder amnistiar a Puigdemont, investigado por terrorismo, han pactado con Junts excluir de la amnistía solamente el terrorismo que tuviera una intención clara y directa de lesionar los derechos humanos. Yo no sé si hay un terrorismo que se hace sin querer lesionar los derechos de las personas, un terrorismo sin querer, bonancible, un terrorismo que da la pata.

El esquema parece ser meter en el talego a los jueces y sacar a la calle a los imputados por terrorismo, pero quién podría resistirse. Si se viene por aquí el terrorista trasversal, sostenible, diverso y matrio. Un terrorista empático, no colonial, no sé cómo decirlo. Un terrorista progresista. Qué leche, un terrorista de Estado no como esas víctimas del terrorismo ancladas en su deseo de venganza. Míralo, qué bello, el terrorista con responsabilidad de Gobierno, que viene con sus carriles bici, su subida del salario mínimo interprofesional y sus presupuestos generales del Estado.

A ver si están poniendo la definición de terrorismo son los propios terroristas. Si uno se fija, ellos nunca creen estar haciendo nada malo, presuntamente.