El cuaderno de Chapu: "El PSOE era el partido de las sonrisas y ahora parece el Grand Theft Auto"

Traigo que después de los detenidos por la trama de votos comprados en Melilla, de la trama del PSOE de Mojácar, ahora han detenido a dos exalcaldes del PSOE en Huévar del Aljarafe, un juzgado investiga la compra de votos en La Gomera y han detenido a la candidata socialista de Albudeite. ¡Estamos conociendo España! Albudeite, población de Murcia situado en la comarca del Río Mula, clima subtropical seco, restos de un castillo medieval rebonico, iglesia de nuestra señora de los Remedios, gachasmigas, calabaza gitana, potaje de acelgas y 1.300 habitantes. Con 13 detenidos, han detenido al 1% del censo. La presunta cabecilla de la trama, se hacía fotos con camiseta contra el fraude electoral, dice Silvita que le recuerda a cuando Maradona jugaba partidos contra la droga.

El número dos del PSOE andaluz ha sido imputado por el secuestro de una concejala de Maracena, Maracena, Comarca de la Vega de Granada, limita con Peligros, Pulianes, Granada, Atarfe y Albolote, donde la cárcel. El PSOE era el partido de las sonrisas y los corazones y ahora parece el Grand Theft Auto V. Cuanto más tirado está el votante, menos le ofrecían. Unos 50 eurillos. A otros les pagan 300. ¿Cuánto me tendrían que pagar a mí para que votara al Pacma? Cada Navidad, cuando a la redacción llegaban jamones de las empresas y cajas de champaña, no me caía ni una lata de melocotón en almíbar y yo me lamentaba: “Oigan, que yo también tengo un precio”. Todo este dispendio electoral me recuerda a Josep Pla cuando lo llevaron a conocer Nueva York, paseando por Manhattan levantó la cabeza entre los rascacielos y preguntó: “¿Y esto quién lo paga?”