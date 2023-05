El cuaderno de Chapu: "Prometen tanto los candidatos que uno teme acudir a un mitin y salir prometido"

Traigo apuntado que prometen tanto los candidatos que uno teme acudir a un mitin y salir prometido. En Podemos de Madrid cuidarán a los niños mientras las mujeres van a la peluquería. Mucho estereotipo veo yo ahí. ¿Lo que hace feliz a una mujer, lo que la realiza al fin y al cabo, digo, es hacerse las mechas y no ir, pongamos, al museo? ¿Por qué no le cuidan los niños al hombre mientras el hombre va a la peluquería? Yo hace meses que no voy a la peluquería porque no tengo tiempo, y porque me invade el vacío cada vez que el peluquero me pregunta cómo quiero que me corte y nunca sé qué contestar. Sánchez no se presenta a estas elecciones, pero casi. Ha prometido un interrail gratis a los jóvenes de hasta 30 años. Con 30 años hace doce años que puedes ir a la guerra y pagar la cuota de autónomos. España muy bien pero los menores de 30 no pueden pagarse el interrail; eso cómo es. El ‘niño’ tiene 30 años y dos carreras y sigue comprándole mamá el bifrutas tropical. Bien pensado, a ver si se va de viaje y lo acoge una matrona de Rovaniemi, en Finlandia. O igual, en el tínder estatal que promete el Gobierno, el chaval encuentra un mujer como dios manda, una como Pam, diversa, del progreso, bolivariana, fenomenal. Si el Estado te proporciona, la paga, la casa, la compra y la piba, tú solo tienes que votar y hacer poemas de amor a la izquierda de la izquierda. Si en el Tinder estatal, el corazón Cupido te traspasa, esa empresa estatal, debería de llamarse Follasa.