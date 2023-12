El cuaderno de Chapu: "Podemos venía a asaltar los cielos y ahora es un podcast"

Hoy traigo las notas del 45 aniversario de la Constitución, y el cumpleaños como de tarta con velas en cuidados paliativos. Cantaron Al Alba de Aute. Temíamos a los dictadores, pero lo de los cantautores no lo vimos venir. Si cualquier cosa lleva un ukelele, huye.

En la fiesta de la carta magna estaban dos y la música. No fue ni Vox. Este es un partido que siempre se está yendo. Se va del Hemiciclo, se va de los plenos, se va. Es un partido hecho sobre el vacío. No les gusta celebrar la Constitución, no les gusta el estado autonómico, lo les gustan las lenguas y no les gusta el escudo de mi Españita. Igual es que no les gusta mi Españita.

Es un partido como de dejar de respirar, es un partido cabreo, no sé. Cada vez hay más partidos ausencia. Directamente no están, como esa gente que se queda en el bar durante la boda o el funeral y ahí se encuentran en la hermandad del que no participa.

A veces, la política establece curiosas coincidencias y a ver si van a coincidir fuera del Congreso con Bildu, qué tal, aquí, un cigarrito. Podemos también se ha ido al grupo mixto, que tiene algo de bar de tanatorio. No tiene por qué ser triste. En los bares de los tanatorios la gente coge cada pajarraca que no veas. Claro que vas por la calle chutando los montones de hojas del otoño y si te pones a pensar, Podemos venía a asaltar los cielos y ahora es un podcast. Bien pensado, si Iglesias tiene un partido que es un podcast, imagínate lo que podríamos hacer con este cuaderno.