El cuaderno de Chapu: "Podemos no es un partido es una matrioska"

Hoy los que han apuntado en el registro un partido nuevo son los de Podemos, como diciendo, Podemos registrar un partido. El partido se llama Juntas sí se puede, también como diciendo. Partidos de partidos de partidos, Podemos no es un partido, es una matrioska. Dicen que registraron el partido por error, lo típico que registras un partido por error, un poco como cuando firmas el WhatsApp con Un saludo y el corrector te escribe Un salido.

Podemos comenzó en el 15M votando a mano alzada y hoy han consultado a las bases si podían tomar una decisión sobre Yolanda. Esto es te consulto para que me digas que haya lo que a mí me de la gana. A la izquierda le salen más partidos que pisos a la exdirectora de la Guardia Civil. A María Gámez, los guardias de Cádiz la llaman el Aloe Vera. Dicen que cada día le encuentran nuevas propiedades. Puede darse que la izquierda tenga más partidos que votantes.

Pobre Juntas sí se puede, que inscribieron por error. Dónde van los partidos que se inscriben por error. Hoy lloro sobre el cementerio de nombres de los partidos inscritos por error. Dime, Irene, a dónde van los besos que no damos y los partidos inscritos por error. Llevo todo el día intentando escribir sobre la democracia directa que nos trajiste, hermana, y solo me salen nombres de partidos un poco como de peña de las fiestas de Soria: el Desbarajuste, el Cuadro, Los que faltaban, Poca Pena. Por qué no Ionelandia, Pudimos, Liberté Egalité, Párriba y p’abajo, A lo loco, Cucutrás, Put your head on my sholder o porqué no Mirando pa Rota, yo les votaría.