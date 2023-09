El cuaderno de Chapu: "Si lo partidos se cargan así a los disidentes de dentro, ¿qué no les harán a los de fuera?"

Traigo apuntado el cese de Nicolás Redondo Terreros como militante en el Partido Socialista por meterse con la amnistía. “Reiterado menosprecio a las siglas”. Se me va a hacer raro. Desde que era un niño, siempre había un Nicolás Redondo en el PSOE. De hecho, había uno desde 1915. Nicolás Redondo Blanco, Nicolás Redondo Urbieta, Nicolás Redondo Terreros, hasta hoy cuando el PSOE no es que haya matado al padre, es que se ha cargado al padre, al abuelo y al bisabuelo.

Es cierto que mi Españita ha tenido vergüenza del abuelo y mucho rollo con lo de matar al padre. A mí lo de matar al padre siempre me pareció incomprensible quizás porque el mío se me murió solo. Ojalá el mío estuviera vivo, ahora en que hay días en que creo haber olvidado su cara, su tacto o su voz y solo lo encuentro en sueños cuando se me aparece de noche en encuentros que por la mañana, ya no logro recordar.

El mundo de mi padre era el de Redondo Terreros, aquella Euskadi de chubasqueros, notas de amenaza y cuerpos bajo las sábanas en las aceras. Me aterra pensar que antes la gente hablaba a riesgo de que le quitaran la vida y ahora callan para no perder el carné del partido. A mí estas cosas me dejan el cuerpo cortado, por las traiciones, el vacío de algunas lealtades y por una inquietud que desasosiega. Dime si lo partidos se cargan así a los disidentes de dentro, ¿qué no les harán a los de fuera?