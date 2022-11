El cuaderno de Chapu: "Me he parado a contemplar el feminismo de Irene Montero como se para uno ante el Guernica"

Traigo que el Gobierno ha sacado de la cárcel a los líderes del procés, a los etarras y ahora, a los violadores. Se equivocaron con la Ley. Estaban en el ministerio con lo de la teta de Eurovisión y el japiberdei de Irene y el lío de la mucama y se les olvidó que defendiendo a las mujeres excarcelaban a los abusadores.

Esta tarde, en un rato que he tenido libre, me he parado a contemplar el feminismo de Irene Montero como se para uno ante el Guernica y solo entonces, sobrecogido por el silencio interior, llega a apreciar una arquitectura ideológica fenomenal por la que es violencia machista repantingarse en el asiento del metro y la testifical vale para enchironar a un hombre, y al final Podemos termina soltando a los violadores de las manadas.

Yo ahí veo un patrón: también Los Iglesias Montero heredaron el 15M y el sisepuede para terminar en un chalé de Galapagar con piscina, tinaja, cabaña de invitados y dos maderos en la puerta. Igual estamos ante una de esas imágenes perfectas de cómo la izquierda se pierde en movidas absurdas mientras desatiende los problemas reales de la gente, en este caso de las mujeres violadas.

He visto a Irene echándole la culpa a los jueces de que no cumplen la ley y dice que va a dar cursos a sus señorías para que aprendan a decir niñe. Para Podemos, los jueces son fachas con toga. Ahora vamos a descubrir al juez conservador. Cómo no van a ser conservadores los jueces, sin se dedican a conservar el imperio de la Ley y la aplicación del Estado de Derecho, aunque sea Estado de Derecho transversal, fluido y no binario.