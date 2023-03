El cuaderno de Chapu: “Pam, lo estás petando con lo del aborto; pero eres clavadita a Marianico el Corto”

Traigo apuntado este jueves de marzo templado y desconcertante de manera que por Madrid hay gente que va vestida como si hicieran 32 grados y gente que viste como si hicieran dos. Dice mi amigo Garabito, James Bond de la Mudarra, que no podemos vivir en esta dislocación. Se da la circunstancia en la que este año se une el final del invierno con el comienzo de la primavera y tú eliges vivir en uno o en otro.

Hay gente y gente. A Ángeles Rodríguez Pam le parece gracioso sacarse un vídeo mientras unas pibas gritan en la manifestación del 8M “Qué pena que no abortara la madre de Abascal”. Si analizamos a fondo la frase, podríamos pensar que estas niñas conciben el aborto como método para que nazcan tus adversarios y una herramienta de odio. Igual es una broma y una manera de hablar dentro de ritual exacerbado y el gorileo de consigna de manifestación que, si te digo la verdad, nunca ha ido conmigo.

Otra cosa es que aparezca la secretaria de Estado de igualdad haciéndose un selfie delante del grito porque le parece bien y gracioso y se regodea de ello en un contrapicado delirante. Yo nunca validaría el deseo de nadie de que nadie hubiera nacido, ni de la secretaria de Estado ni de algunas personas que hay por ahí que no soporto. No se me ocurriría publicar en mi Instagram las consignas ofensivas sobre nadie, por mucha gracia que me hiciera el exhorto, yo qué sé, “Pam, lo estás petando con lo del aborto; pero eres clavadita a Marianico el Corto”.