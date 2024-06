El cuaderno de Chapu: "Otra carta más exculpando a su mujer y pensaremos que es culpable, presuntamente"

Hoy traigo la “nueva carta a la ciudadanía de Sánchez”, se titula Nueva carta a la ciudadanía. Sánchez es un gran gobernante, pero lo cierto es que escribe para cortarle las manos. “La fachosfera pide que le corten las manos a Sánchez”. Lo estoy viendo.

Las epístolas de Sánchez apelan a una sinceridad que ya solo es posible en la carta. También percibo una intimidad inquietante. A mí, que me llaman los comerciales de la telefonía por mi nombre de pila y pienso: “Usted qué se ha creído”. Recibo una segunda carta del presidente del Gobierno diciendo que un complot de jueces fachas interfieren en las elecciones y dudo de si está como las maracas de Machín.

Ojalá dijera: “Miren, mi mujer no se quedó con la patente del software que hicieron para su máster. No recomendó para contratos públicos a sus patrocinadores”. Me quedaría más tranquilo.

Pero Sánchez quiere convertir el proceso judicial contra su esposa en una bronca a las dos de la mañana. Él, temblándole los labios y colgándole los mocos, le dice a ella que toda esa historia de la amante es una invención de su hermana. Lo siguiente es que llame al telefonillo, que envíe whatsapps pidiendo perdón por lo tonto que fue y después escribe reprochándote que no le quiere lo suficiente. Temo que en la siguiente carta de Sánchez le diga a la ciudadanía: “Cariño, voy a hacer una tontería”.

Habrá gente a la que esto le parezca normal. Yo con las cartas a la ciudadanía me pasa como con los poemas, que el primero que comparó a su amada con una flor me pareció un genio. Y el segundo, un tarado. Tiene que tener cuidado Sánchez, otra carta más exculpando a su mujer y pensaremos que es culpable. Presuntamente.