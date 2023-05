El cuaderno de Chapu: "Se nos están acabando las metáforas de callejones sin salida"

Traigo que las amapolas se han abierto todas de golpe. Para despedir a Antonio Gala, mi Españita se ha puesto un vestido rojo de flores. El negro no es color para los poetas.

Sánchez ha convocado elecciones para el 23 de julio, esto es una campaña en plenos sanfermines, ay Pedrico, cómo te vas a poner, con la bota llena’vino y el chorizo pamplonés. Presidente, rompe España, si quieres, pero haz el favor de respetarnos las fiestas.

Lo siento, señora, se nos están acabando las metáforas de callejones sin salida. Nos quedan solo de persecuciones. Como esta de mi amigo Pedro, “un hombre cruza la ciudad a toda velocidad en un coche robado, el botín de un atraco en el maletero, lo persigue toda la jodida policía de L.A. De pronto, se encuentra con un cruce, un semáforo en rojo, la cámara enfoca su pupila dilatada y el pie que pisa el acelerador y veremos lo que pasa. Él cree que se escapa”.

Sánchez tiene el encanto del fugitivo. En realidad está evitando que le busquen un sustituto, deja a Yolanda en cueras, y a Podemos cortando el césped de Galapagar, pero dicen que se trata de un plebiscito sobre su persona, no sé cuántos plebiscitos sobre su persona lleva ya. No entiendo, decían que la gente estaba encantada con lo de la superviventzia. Daban brincos con la reforma de la sedición y cuando sacaron de la cárcel a los independentistas y pactaron con Bildu que lleva en las listas más terroristas que en un talde. Se supone que a la gente le parecía muy bien, si te digo la verdad, hoy no lo tengo tan claro.