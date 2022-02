El cuaderno de Chapu: ‘Negacionista a ratos’

LEER MÁS El Gobierno eliminará la obligación de llevar las mascarillas en la calle el próximo martes

Traigo que el martes, el Gobierno retirará la obligación de llevar la mascarilla por la calle que refrendó esta misma semana. Es asombroso el esfuerzo de contorsión al que somete Sánchez a sus votantes. Ayer la mascarilla era fundamental, y hoy hay que terminar con ella pues lo dice la ciencia. Los que antes oían voces ahora dicen que es la ciencia. Luego resulta que n A mí me importan mucho los muertos, pero muy poco las mascarillas. No por nada, es que llevando la mascarilla por la calle no hay menos muertos, lo que hay son más suicidas.

Luego, Sánchez se contradice con mucha facilidad, pero esta tarde las urgencias traumatológicas estaban llenas de pacientes pedristas que se ha roto la cadera intentando justificar que las mascarillas que ayer eran fundamentales y hoy, bah, hay que seguir adelante. En el Ramón y Cajal hay gente que en 2020 se hizo un nudo marinero siguiendo el argumentario de que esto es una gripe, de los test en las farmacias, las mascarillas egoístas y la falsa sensación de confianza y un equipo de veinte cirujanos aún no los ha conseguido soltar.

El problema de inventarse algunas medidas es que hay gente que cree que se lo inventan todo y van pensando que si te ponen la de Pfizer te está poseyendo la del medio de las Tanxugeiras. Dijo esta semana Chimo Puig que mascarilla en exteriores era un símbolo para que recordáramos la pandemia. Yo, la verdad es que de la pandemia solo aspiro a olvidar.

Me alivia el final de las mascarillas. Al fin, ya no seré antimascarillista insensible a tanta muerte, cochino liberal, berberechista terraplanista, miguelbosista, trumpista y bisontero.

Desde hace un tiempo si los oyentes me preguntan, timoratos, “Oiga, Apaolaza, ¿no será usted negacionista?”, les respondo con aire bromista: “Solo a ratos”