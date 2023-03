El cuaderno de Chapu: Mundial en Rabat, animará a la roja Manolo el del Tbilat

Traigo que el Gobierno no ha podido reformar la Ley de Seguridad Ciudadana porque a Bildu no le parecía suficiente la reforma. También los abertzales han salvado al PSOE de la comisión del Tito Bernie a cambio de investigar a la Benemérita. Así es cómo Bildu terminó mandando sobre la policía en España. Es que gobernar con la izquierda abertzale no se le ocurre ni al que aprobó una ley para proteger a las mujeres y sacó a los violadores a la calle.

Y tú me dirás, qué será lo próximo, ¿Qué Marruecos nos organice el mundial de fútbol? Exacto. Después de éxito deportivo y de los derechos humanos del Mundial de Catar, Marruecos se une a la candidatura de España y Portugal. El monarca alauita ha declarado que el mundial será "una palanca de éxito y desarrollo humano sostenible para su país”. Majestad, esa no me la sé, pero si me la tararea, se la canto.

Lo ha anunciado Mohammed Sai, pero si te digo la verdad, a este couscous se le nota la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, es que va firmado por zapatero que un día se pone a cantar la tarara loca mueve la cintura para los muchachos de de la aceituna y dice: “Mundial con Marruecos”, Zapatero, sí, Zapatero, no, Zapatero hace el saque de honor, te lo digo yo. Es que va firmado. Mundial en Rabat, animará a la roja Manolo el del Tbilat, que como sabes es un instrumento membranófono de percusión marroquí que suena de maravilla. Tirarán los penaltis en la valla de Melilla.