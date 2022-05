El cuaderno de Chapu: "Margarita, ay"

Traigo las notas del 10 de mayo, primavera del desconsuelo, calorcitos, soponcio y rueda de prensa de Margarita Robles para cesar a la directora del CNI por lo de las escuchas, aunque no se sabe muy bien cuáles. Para reforzar el CNI y defender el prestigio de las instituciones, la ministra de Defensa se ha cargado a la directora del CNI a petición de los independentistas, Bildu y Podemos.

Luego todo son elogios. Resalta que el CNI está lleno de agentes comprometidos, confiables, denodados profesionales, funcionarios que se entregan, funcionarios que trabajan, con sentido de la responsabilidad, estado de derecho, legalidad, legalidad y legalidad. Dijo tantas cosas buenas de los agente del CNI, que parece que se había comido a José Luis Moreno.

En este país, cuando hablan bien de uno, malo. Voy por las aceras preguntándome. ¿Si Paz Esteban lo ha hecho todo bien, entonces porqué la cesan? ¿De quién ha sido la idea? De Oriol Junqueras? A ver si en este país resulta que en lugar de Sánchez manda Oriol Junqueras.

Vamos, hombre. Dicen que ha sido un relevo normal. Que ni siquiera hay una destitución, que se trata de una sustitución de una funcionaria por otra. Señoras y señores, en este vaso hay una funcionar del CNI y aquí otra funcionaria del CNI, tacaratacaratacaratacara dónde está la cesión a Esquerra Republicana.

Ando triste y como criptológico. Primero fui de Rosalía, y no me llamó. Después fui de Margarita Robles, y ahí la tengo pasando por el aro encendido del sanchismo. Porque Sánchez siempre se pone de parte de Sánchez pero Robles, ay. Era todo lo que teníamos, la ministra seria del PSOE de toda la vida. Tranquilos, que está Margarita Robles. Margarita de mi Españita. Ministros cuerdos constitucionalistas, salvaguardas de mi España después te pegas cada disgusto que no veas.