El cuaderno de Chapu: "En lugar de desmantelar al narco, desmantelaron a la Guardia Civil"

Hoy traigo las notas de este martes y trece, ni te cases, ni te embarques, tragedia de Barbate parte tres. A veces los desastres van desplegándose los días posteriores en nuevos ángulos -nuevas aristas, les decimos los tertulianos- que los hacen aun más monstruosos. Igual todo fueron casualidades, como que arriaran las banderas a media asta en los cuarteles por Jacques Delors y no los los muertos de la lancha que ya es como el arca de Noé pero al revés.

No saquemos conclusiones precipitadas, pero pasaban cosas que ya no pasan. En el Parlament el PSC no ha tramitado una declaración de condena del asesinato de los guardias de Cádiz, tendrá una explicación. Hoy que se guarda un minuto de silencio por todo. En 2019, los CDR homenajearon a un bolardo que había derribado una furgoneta de la UIP y le pusieron flores al bolardo equivocado.

También leo muchas alusiones a la desarticulación del grupo de elite anti narcotráfico de la Guardia Civil del Estrecho Ocon Sur y ahora solo hay unas lanchas como de remolcar chorizos hinchables. No sé por qué fue. Anda la gente buscando culpables en Marruecos con el principio de la navaja de Ockham que se parece a la de cortar la piedra el costo. No sé.

Ante la responsabilidad del Ministro de dejar a la guardia civil de Cádiz no en pelotas, pero sí en piraucho, leo muchos ataques contra el grupo antidroga, que si pusieron una baliza de los chinos, que si esto y lo otro, de seguir así, tendrán la culpa los guardias de que los mataran. Estoy exagerando, claro, pero la cosa es que en lugar de desmantelar al narco, desmantelaron a la Guardia Civil.