El cuaderno de Chapu: "José Luis echado al monte del Grupo Mixto, lleva bajo el brazo el Manual De Resistencia de Sánchez"

Hoy traigo los mirlos cantando en las antenas, las mimosas reventando en pequeñas flores amarillas y la manera tan perfectamente sanchista que ha tenido José Luis Ábalos de dimitir y no dimitir al mismo tiempo. Renuncia como presidente de la Comisión de Interior pero no renuncia a su escaño. En el PSOE le han dado 24 horas para entregar el acta porque se han puesto estupendos.

El ofrecer un plazo impone un carácter de tipos duros, un partido con dos huevos te da 24 horas, una cuenta atrás como de temporizador de bomba en el avión de la película. O te piras José Luis o te damos 24 horas. Primero lo auparon, lo convirtieron en secretarios de organización, le dieron poder para decir con quién tenían que contratar las mascarillas y ahora le dan 24 horas y en la koldosfera reniegan del Abalosismo porque suena a ‘Por la raja de tu falda’ de Estopa y porque sale en la Wikipedia que era diplomado en Magisterio.

Pero, una cosa es no tener una gran carrera y otra distinta es ser un carajote. Y Hay belleza en José Luis echado al monte del Grupo Mixto, lleva bajo el brazo el Manual De Resistencia de Sánchez: “No me cogeréis vivo”, se le oye gritar por los desfiladeros de la A-3. Ha escapado con sus hombres en caballos robados.

No deja de ser gracioso que una legislatura termine dependiendo de él. Acaso tendría que asumir sus responsabilidades políticas y dimitir un miembro de su partido para que se mantenga una estructura dedicada a indultar, amnistiar y borrar los delitos de los independentistas catalanes y a contextualizar etarras. Sánchez le tiene más lealtad a Puigdemont que a José Luis Ábalos, y eso está más feo que Koldo. Dice su líder que en el Gobierno el que la hace la paga. Esa no me la sé pero si me la tarareas, te la canto.