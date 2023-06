El cuaderno de Chapu: "Hoy en el planeta hay cinco ricos menos, pero el mismo número de pobres"

Hoy traigo que el pobre submarino Titán sufrió una implosión, que es lo contrario de una explosión, pero se le parece mucho. Hundirse junto al Titanic supone una tragedia demasiado reiterativa.

Desde que se perdió el Titán andan merodeándole los tiburones opinando. Les llamaban imprudentes por meterse en un submarino pagando tipos que se fuman un paquete de tabaco al día y estando en la bañera intentan coger la toalla del lavabo ahí estirándose a ver si llegan. O mandan whatsaps conduciendo. Esa sí debe parecerles una muerte razonable, morir alcanzando una toalla. También se podrían hacer chistes: “Fulano alcanzó la toalla y la gloria”. En realidad, todas las muertes son absurdas.

Dicen que si comes perfectamente y haces una hora de ejercicio diaria, no te mueres nunca. Yo por si acaso, no voy a hacer la prueba. Tampoco me voy a meter en un submarino a 3.800 metros de profundidad, pero quién soy yo para dar lecciones de prudencia si me quedan trece días para la Cuesta de Santo Domingo. Hay mucha broma sobre los del submarino. Sobre todo porque pagaron 250.000 dólares para morir. Ah, qué idiotas, dicen, eh 20.000 burgueses de viaje submarino, pringaos. Aquí se esconde la maldita opulofobia, el odio al cochino rico del que mi Españita está enferma cuando celebra que en este mundo haya cinco millonarios menos. No es que no les duela que murieran cinco millonarios, es que parecía que se estaban alegrando. Hoy en el planeta hay cinco ricos menos, pero el mismo número de pobres.