El cuaderno de Chapu: "De la historia de España, a ver qué libro les sale, yo me voy a esperar a la película"

Hoy traigo las notas de Sant Jordi, de santos, dragones, libros y rosas. La rosa, muchas gracias, os la podéis quedar, porque la rosa comprada es una flor que detesto. La rosa del rosal es otra cosa, la rosa de uno, o de otro, la rosa robada, cortada, caída del cielo como en Platero, qué haré yo con tantas rosas. Uno con una rosa comprada siempre parece un idiota, pero con un libro siempre parece listo.

El libro es una prolongación de la existencia, es lo que da más por menos. Yo estoy rodeado de libros que no me da tiempo a leer y los tengo por toda la casa, son buenísimos, no lo sé porque no los he leído y probablemente no me dé tiempo nunca. Uno es los libros que ha leído, pero sobre todo los que le gustaría leer, ahí es donde se conoce a un hombre. Dadme libros para que no pueda leerlos. Releo, eso sí. Arturo Pérez Reverte me dijo un día que ya solo releía porque no le quedaba tiempo como para arriesgarlo en malas lecturas.

En mi Españita estamos en la relectura de lo que somos. Dos días después de lo de la izquierda abertzale en Euskadi, se ha constituido la comisión de la ley de Memoria Histórica que ha hecho Sánchez con Bildu. Principios de los 80… Arnaldo was here, y Mertxe Aizpurua, condenada. Sería un buen ejercicio de memoria histórica que los que estaban en ETA entonces dieran pistas de los 300 asesinatos que quedan sin resolver, muchos de ellos de aquella época. De la historia de España, a ver qué libro les sale, yo me voy a esperar a la película.