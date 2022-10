El cuaderno de Chapu: "No hay palizas para tanta muchacha"

Traigo las protestas de las mujeres en Irán contra la imposición del hiyab. Masha Amani era una joven a la que la policía mató por no vestir correctamente el pañuelo y las demás se desliaron la manta de la cabeza.

Hace diez años tuve mi primera hija. Cuando tienes una hija, todas las hijas son un poco tu hija. Qué descaradamente bellas me resultan con las melenas al aire de la calle, gritando en el patio del colegio, haciéndole la peineta al retrato de Jamenei. Mira cómo levantan al aire sus minúsculas y finas manos, manos para derribar gobiernos, manos para pasear de la mano. Han muerto ya más de cien, pero ellas siguen adelante. No hay palizas para tanta muchacha.

En 1979, Jomeini dijo que una mujer sin pañuelo era una mujer desnuda y en el 82, los Siniestro cantaban Ayatola, no me toques la pirola.

En 2022, mujeres de todo el mundo aparecen cortándose el pelo por las chicas de Irán. Iglesias hubiera, se hubiera, dado el tijeretazo si Díaz Ayuso no le hubiera cortado ya la cabellera. ¿Veremos por el barbero a Cuca Gamarra, Pablo Fernández, Yolanda Díaz? Dios no lo quiera. ¿Irene Montero?

Anda perezoso con el tema el Ministerio de Igualdad. Es revolución dejarse pelo en la piernas en Lavapies. Cómo no va a serlo destocarse en Teherán. Para cierta izquierda, todo es la revolución menos las revoluciones. Me quiere sonar que los de Irán pagaban el programa de Iglesias en aquella televisión llamada Hispan. Si ahora no protestan, será casualidad.