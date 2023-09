El cuaderno de Chapu: "Hay días en los que a España parece que la dirigen los Monthy Pithon o Nani Moretti"

Traigo apuntado que al fin Sánchez admitió la amnistía. “Una acción política nunca debió llevar a una acción judicial”. Hay días en los que a España parece que la dirigen los Monthy Pithon o Nani Moretti, como hoy en que a Felipe y a Guerra que han ido de conferencia en Madrid y parecía el escenario del Ateneo el Olimpia de París. Guerra dice que la amnistía convertiría a los demócratas en represores y a los represores en demócratas. Cómo no estará la cosa para que Felipe y Guerra vengan a recordar las nociones más elementales de lo que son las democracias y, sobre todo, lo que son los caudillos.

Al lado de Sánchez, parecen Clístenes de Atenas. Me gusta escucharlos. A mí abuela también le gustaba. Era de Huelva, votaba a Felipe por el acento, porque decía “invierno”. Por eso lo escucho hablar y me acuerdo de ella que lo votaba porque le recordaba que aquel mundo suyo de la casa de Almonaster, de chicharras al sol de la siesta, de jaras de la Sierra de Huelva y de higos con su gotita de miel caliente.

Tenía que recordarse a base de mítines que aquella Andalucía de la infancia, sueño de plateros y juanrramones, no había sido una invención que se le olvidaba después de no sé cuántos inviernos viendo llover tras la ventana de la casa de un pueblo de Gipuzkoa. Mi abuela escuchaba a Felipe para recordarse que había sido niña y mi Españita lo escucha para recordarse que este país no ha perdido totalmente la cabeza. Te digo que hay días en los que uno empieza a dudar.